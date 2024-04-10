بكين ترد على واشنطن وترفض "أي انتقاد أو ضغط" بشأن علاقتها بروسيا

أكدت الصين اليوم الأربعاء رفضها "أي انتقاد أو ضغط" بشأن علاقتها بروسيا بعدما حذرت واشنطن من أنها ستحمل بكين المسؤولية في حال حققت موسكو مكاسب ميدانية في أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "يحق للصين وموسكو الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي".

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وأضافت: "يجب عدم التدخل في تعاون كهذا. ولا تقبل الصين كذلك أي انتقاد أو ضغط".

يشار إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت في مؤتمر صحفي عقدته في بيكن "إن البنوك التي تسهل معاملات كبيرة تشمل سلعا عسكرية أو ذات استخدام مزدوج للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، تعرض نفسها لمخاطر العقوبات الأمريكية".

وأضافت يلين عقب اجتماعاتها مع القيادة الصينية أنها أجرت في الصين مفاوضات صعبة بشأن قضايا الأمن القومي.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم أمس، أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستوى غير مسبوق بفضل زعيمي البلدين، فيما أكد نظيره الصيني وانغ يي عزم بلاده على دعم التنمية المستقرة لروسيا.

كما أكد وانغ أن موسكو وبكين ستواصلان تعزيز التعاون الاستراتيجي على الساحة العالمية، مشيرا إلى أنه "في إطار رئاسة روسيا لمجموعة دول بريكس ورئاسة الجانب الصيني لمنظمة شنغهاي للتعاون اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي، سنقدم دعما قويا لبعضنا البعض ونعزز تعاوننا متعدد الأطراف".

المصدر: أ ف ب + نوفوستي