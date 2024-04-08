واشنطن تحذر البنوك من خطر العقوبات الأمريكية عند تسهيل المعاملات للجيش الروسي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن البنوك التي تسهل معاملات كبيرة تشمل سلعا عسكرية أو ذات استخدام مزدوج للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، تعرض نفسها لمخاطر العقوبات الأمريكية.

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وأضافت الوزيرة جانيت يلين خلال مؤتمر صحفي، عقدته في بكين عقب اجتماعاتها مع القيادة الصينية: "أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي تشمل سلعا عسكرية أو ذات استخدام مزدوج للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، تعرض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية".

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية كذلك، إلى أنها أجرت في الصين مفاوضات صعبة بشأن قضايا الأمن القومي.

وخلال اجتماعها قوانغتشو مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني هي ليفنغ، أكدت الوزيرة الأمريكية، أنه إذا تبين أن الشركات الصينية تدعم روسيا في صراعها مع أوكرانيا، فإن الصين ستواجه "عواقب جدية".

المصدر: نوفوستي