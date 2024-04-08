 
مباشر

واشنطن تحذر البنوك من خطر العقوبات الأمريكية عند تسهيل المعاملات للجيش الروسي

أخبار العالم

واشنطن تحذر البنوك من خطر العقوبات الأمريكية عند تسهيل المعاملات للجيش الروسي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbb9

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن البنوك التي تسهل معاملات كبيرة تشمل سلعا عسكرية أو ذات استخدام مزدوج للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، تعرض نفسها لمخاطر العقوبات الأمريكية.

إقرأ المزيد
جانيت يلين: إحدى المهام الأساسية هذا العام منع تحايل روسيا على العقوبات
جانيت يلين: إحدى المهام الأساسية هذا العام منع تحايل روسيا على العقوبات

وأضافت الوزيرة جانيت يلين خلال مؤتمر صحفي، عقدته في بكين عقب اجتماعاتها مع القيادة الصينية: "أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي تشمل سلعا عسكرية أو ذات استخدام مزدوج للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، تعرض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية".

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية كذلك، إلى أنها أجرت في الصين مفاوضات صعبة بشأن قضايا الأمن القومي.

وخلال اجتماعها قوانغتشو مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني هي ليفنغ، أكدت الوزيرة الأمريكية، أنه إذا تبين أن الشركات الصينية تدعم روسيا في صراعها مع أوكرانيا، فإن الصين ستواجه "عواقب جدية".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا