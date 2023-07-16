جانيت يلين: إحدى المهام الأساسية هذا العام منع تحايل روسيا على العقوبات

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، متحدثة في غانديناغار اليوم الأحد، إن إحدى المهام الأساسية للإدارة الأمريكية هذا العام، منع روسيا من تجاوز العقوبات الغربية ضدها.

وأضافت يلين قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين: "إحدى المهام الرئيسية بالنسبة لنا هذا العام هي مواجهة محاولات روسيا للالتفاف على عقوباتنا. تحالفنا يكثف الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لوقف هذه المحاولات".

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ونوهت الوزيرة بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيواصلون تقييد وصول روسيا إلى المعدات والتكنولوجيا العسكرية" التي تحتاجها لتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا للوزيرة، تكمن المهمة الرئيسية الأخرى لواشنطن في "مضاعفة الدعم لأوكرانيا هذا الأسبوع".

وترى جانيت يلين، أن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، سيكون "أفضل خطوة" يمكن اتخاذها "بالنسبة للاقتصاد العالمي".

وقالت: "اسمحوا لي أن أقول إن تحالفنا يدعم أوكرانيا دون قيد أو شرط. وستبقى الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك. وأنا أعلم أن الحلفاء والشركاء في تحالفنا سيفعلون الشيء نفسه. الدعم في مجال الميزانية أمر حيوي جدا لدعم مقاومة أوكرانيا".

وأعربت الوزيرة عن اعتقادها أن المساعدة التي تقدمها واشنطن وحلفاؤها "تساعد في استمرار عمل الحكومة والاقتصاد" في أوكرانيا.

المصدر: تاس