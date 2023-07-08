وزيرة أمريكية تدعو بكين للتعاون مع واشنطن لمواجهة تهديد وجودي

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة والصين على مكافحة التغير المناخي، وأن التعاون بين البلدين قد يحدث "اختراقا عالميا" في حماية المناخ.

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وقالت يلين في اجتماع مكرس لتمويل جهود مكافحة تغير المناخ في بكين: "يتصدر تغير المناخ قائمة المشاكل العالمية. يجب على الولايات المتحدة والصين العمل معا من أجل مواجهة هذا التهديد الوجودي. يشهد التاريخ على قدرة بلدينا على تحقيق ذلك، حيث التعاون المناخي بين الولايات المتحدة والصين قد يحدث اختراقات عالمية بينها اتفاقية باريس لحماية المناخ".

وأضافت أنها والرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبران أنه بالرغم من وجود خلافات بين واشنطن وبكين فإنه من مصلحتهما "وضع العلاقات على المسار الصحيح والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة".

وتابعت: "ونظرا لأن بلدينا بين أكبر منتجي غازات الاحتباس الحراري في العالم وأكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة، فعلينا تقاسم المسؤولية عن ذلك ولعب دور ريادي على هذا الصعيد".

ووصلت يلين، إلى بكين في 6 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تنتهي زيارتها إلى الصين غدا الأحد.

المصدر: تاس