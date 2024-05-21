بيسكوف يعلق على رد فعل واشنطن على طلب الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن رد فعل واشنطن على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان مثيرا للغاية.

وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسي سيراقب عن كثب تطورات هذا الموضوع لاحقا.

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وأضاف ممثل الكرملين: "كما تعلمون نحن لسنا مشاركين في نظام روما الأساسي، وبالتالي، فإننا لا نعترف بصلاحيات هذه المحكمة. ولكن بشكل عام، الوضع أكثر من مثير للفضول من حيث موقف الولايات المتحدة واستعدادها لاستخدام أساليب العقوبات حتى فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. أي أننا من جهة لا نؤيد، ولكن من جهة أخرى بالطبع نراقب ونسجل مميزات هذا الموقف بعناية".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الكونغرس يدرس إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بأنه أمر شائن. ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الطلب بالمشين.

ويأتي كل ذلك كرد فعل على إعلان مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان أمس الاثنين، عن السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

المصدر: تاس