صلاح يصدم الأندية السعودية ويلمح لمصيره مع ليفربول

أثار المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الجدل مجددا في مسألة بقائه مع فريقه للموسم المقبل من عدمه، في ظل التكهنات التي تفيد باحتمالية خروجه من "الريدز" هذا الصيف.

ويسعى كبار الأندية السعودية لضم صلاح علما أنه تبقى عام واحد في عقده مع ليفربول.

وحاول اتحاد جدة ضم صلاح في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك بخدمات نجمه المصري.

وكتب صلاح، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

مضيفا: "جماهيرنا تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة".

We know that trophies are what count and we will do everything possible to make that happen next season. Our fans deserve it and we will fight like hell. pic.twitter.com/HU98ACVr6q — Mohamed Salah (@MoSalah) May 20, 2024

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وتشير تغريدة صلاح إلى أنه مستمر مع ليفربول في الموسم الجديد، علما بأن الفريق لم يحقق سوى لقب كأس الرابطة فقط هذا الموسم.

وكان ليفربول منافسا قويا على لقبي البريميرليغ والدوري الأوروبي، لكنه انهار في الأمتار الأخيرة ليخرج بلقب وحيد.

يشار إلى أن ليفربول أعلن أمس الاثنين رسميا تعيين الهولندي آرني سلوت، ليتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب الألماني يورغن كلوب.

المصدر: "وسائل إعلام"