بن غفير عن "اليوم التالي" للحرب: أحب أن أعيش في غزة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن على إسرائيل تشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "ليس لديه مشكلة إذا ألغيت حكومة الحرب".

وعن وجهة نظره بشأن "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، دعا إلى احتلال القطاع بالكامل، مشددا على أن "إسرائيل يجب أن تكون هي التي تسيطر على القطاع، بشكل لا لبس فيه، وليس أي شخص آخر".

واعتبر بن غفير أن "الشيء الأهم هو تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين. إذا كانت هناك هجرة لمئات الآلاف من الفلسطينيين، فسيكون من الممكن التوسع إلى ما هو أبعد من العودة إلى المستوطنات. أود أن أعيش في غزة إذا أصبح ذلك ممكنا".

وأضاف "ليس لدي مشكلة إذا ألغيت حكومة الحرب وانتقلت القرارات إلى الحكومة الموسعة"، مشيرا إلى أنه لو كان مرتبطا بشكل أو بآخر بصناع القرار السياسي في الحرب لكان دعا إلى "إيقاف الوقود حتى عودة المختطفين إلينا.. كنت سأدخل رفح حتى النهاية".

المصدر: "معاريف"