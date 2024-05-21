سفير: أوكرانيا لم تقدم تعازيها لإيران بوفاة رئيسي

قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إن سلطات كييف لم تقدم تعازيها رسميا لطهران فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف جلالي في برنامج تلفزيوني، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف الرسمية أعربت عن تعازيها في وفاة الرئيس الإيراني: "لم أسمع عن هذا".

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يوم أمس الاثنين، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت مساء الأحد أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

المصدر: نوفوستي