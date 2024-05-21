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روسيا.. الحكم على الفيزيائي أناتولي ماسلوف بالسجن 14 عاما بتهمة الخيانة العظمى

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روسيا.. الحكم على الفيزيائي أناتولي ماسلوف بالسجن 14 عاما بتهمة الخيانة العظمى
Legion-Media Frank Hoermann SVEN SIMON
صورة أرشيفية
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حكمت محكمة روسية على الفيزيائي أناتولي ماسلوف بالسجن المشدد 14 عاما بتهمة الخيانة العظمى، وتم منعه لمدة عامين من المشاركة في أنشطة تتعلق بالوصول إلى أسرار الدولة.

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وقد تم النظر في القضية خلف أبواب مغلقة بسبب تصنيفها "سرية للغاية". وبحسب تقارير إعلامية، فإن ماسلوف متهم بنقل بيانات حول تطورات علمية سرية تتعلق بالأنظمة فرط الصوتية إلى ممثلي الاستخبارات الألمانية عام 2014. ولم يعترف المتهم بجريمته.

وقد تم احتجاز ماسلوف منذ يونيو 2022، حيث تم التحقيق في قضيته من قبل المكتب المركزي لجهاز الأمن الفيدرالي، وهو متخصص معروف في مجال ديناميكيات الغاز اللزج، والتخصص الدقيق لنشاطه العلمي هو الديناميكا الهوائية، حيث قام بتطوير خوارزميات فعالة وأجرى الحسابات الرقمية الأولى في روسيا لاستقرار التدفقات القابلة للضغط، واظهر إمكانيات التثبيت الكامل للطبقة الحدودية الأسرع من الصوت عن طريق تبريد سطح الجسم الطائر.

المصدر: RT

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