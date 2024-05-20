ارتكب 11 خطأ في صلاة الفجر.. بيان مهم من نقابة القراء المصرية بشأن الشيخ السلكاوي

نفت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر تجميد عضوية القارئ الإذاعي الشيخ محمد السلكاوي.

وقال محمد الساعاتي مستشار نقابة القراء في بيان يوم الاثنين ردا على ما نشر بأحد المواقع على لسان الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بأن النقابة قررت تجميد عضوية القارئ الشيخ محمد السلكاوي بنقابة القراء والمحفظين، "إن الشيخ حشاد نفى صحة ما نشر تماما".

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وأضاف: "تواصل معي أحد الصحفيين هاتفيا يريد انتزاع تصريح مني ضد القارئ السلكاوي فأجبته أن اللجنة الموحدة بالهيئة الوطنية للإعلام هي المعنية بهذا الأمر وأن الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية رئيس اللجنة، قد أصدر قراره في السابق بخصوص الأخطاء التي حدثت في قرآن صلاة الفجر من القارئ المذكور".

وأفاد بأن الشيخ محمد حشاد نقيب القراء ومجلس إدارة النقابة سيبحثون مصير القارئ السلكاوي في الاجتماع المقبل للنقابة والذي لم يتحدد تاريخه بعد.

وكنت لجنة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية قد قررت إيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي 3 سنوات على خلفية واقعة ارتكابه 11 خطأ خلال صلاة فجر يوم الخميس 11 أبريل 2024.

ليست الأولى

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واقعة فجر الخميس 11 أبريل 2024 ليست الأولى للقارئ الشهير، ففي 29 ديسمبر 2023 نسي السلكاوي آيتين خلال شعائر صلاة الجمعة والتي كان حضرها وزير الأوقاف مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية شوقي علام، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأمر الذي تسبب وقتها في حدوث حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحينها قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء إنه تم اتخاذ قرار بإيقاف الشيخ السلكاوي لمدة 6 أشهر بعد خطأ في قراءة قرآن الجمعة بعد التحقيق معه من قبل لجنة حيث سقطت منه آيتان سهوا أثناء تلاوة سورة الأنعام في مسجد السلام بحي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وفي ديسمبر 2022، أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية وقف القارئ محمد حامد السلكاوي لمدة عام واحد عما بدر منه أثناء تلاوة القرآن الكريم من تمايل ورقص.

وقال رئيس الإذاعة المصرية حينها في تصريح لموقع "القاهرة 24،" إن الفعل الذي قام به القارئ محمد السلكاوي مرفوض تماما لما للقرآن الحكيم من أداب يجب مراعاتها.

المصدر: "القاهرة 24"