مصر.. أول تحرك بعد أخطاء في صلاة الفجر والقارئ يعلق

علق نقيب قراء القرآن الكريم محمد حشاد على وقوع القارئ الشهير محمد حامد السلكاوي قارئ الفجر بالإذاعة المصرية في بعض الأخطاء.

إقرأ المزيد

وأضاف نقيب القراء خلال تصريحاته لموقع "القاهرة 24": حاليا نحن في إجازة العيد، ومع انعقاد أول لجنة سيتم بحث الأمر، وهو كان موقوف ولسه راجع، وأتوقف مرتين قبل كده، ومكنش موقف خالص في فجر اليوم.

وعن الإجراءات والعقوبات المتوقع اتخاذها ضد القارئ محمد حامد السلكاوي، أشار نقيب القراء إلى أنه سيتواصل مع لجنة التخطيط الديني وسيتم اتحاذ القرار المناسب، معقبًا: الشيخ السلكاوي أصبح كثير الأخطاء، ويبدو أنه مبقاش عنده تركيز أثناء التلاوة، ومفيش داعي كل شوية يسبب لنا هذه الأمر.

وأردف نقيب القراء: من الوارد أن يكون هناك قرار بالوقف النهائي؛ لأنه إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام يصل لأماكن بعيدة، فيحدث تشوية للصورة، وقرآن الفجر ينضم للبرنامج العام ومن ثم الإرسال يكون قويا، ويصل لملايين بالخارج، ولا يصح أن تظهر مصر بهذا الشكل.

واختتم نقيب القراء تصريحاته قائلا: سيكون الأمر أولا مع لجنة التخطيط الديني بالإذاعة وستواصل مع رئيس الإذاعة الأستاذ محمد نوار، وسنبحث الأمر وقرار الوقف النهائي وارد، لكن اللجنة ستبحث الأمر؛ لأنه ليس قرارًا فرديًا.

وقال السلكاوي في تصريحات لموقع "مصراوي"، الخميس: "كنت مستعدا تماما لقرآن الفجر اليوم الخميس، ولا أدري ماذا حدث أثناء التلاوة، والأخطاء كانت خارجة عن إرادتي".

وأضاف: "أستعد تمامًا قبل أي تلاوة، إلا أن الخطأ وارد".

المصدر: القاهرة 24 + مصراوي