مصر.. قرار ضد القارئ الراقص أثناء تلاوة القرآن

أصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين، بالإذاعة والتلفزيون في مصر قرارها برفع القارئ محمد حامد السلكاوي من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة سنة.

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كما جاء بقرار اللجنة عدم قبول أي التماس من القارئ في هذا الشأن نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية.

وكان فيديو متداول لأحد قراء القرآن الكريم، قد فجر غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حركات القارئ بيديه وجسده أثناء القراءة بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

وتم تداول الفيديو بين الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بمنع القارئ الشهير محمد السلكاوي أو اتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه.

وافتعل القارئ حركات بيديه وجسده حيث راح يتمايل بشكل مسيء أثناء تلاوة الآية القرآنية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.

وما أثار الجدل عبر مواقع التواصل، أن الشيخ محمد سلكاوي أحد القراء المعتمدين في الإذاعة، وليس من القراء المغمورين أو صغار القراء.

ووصف متابعون الأمر بأنه خروج عن الهالة القدسية التي تفرضها قراءة القرآن، بينما طالبوا بتدخل من جانب الإذاعة لضبط الأمر.

المصدر: صدى البلد