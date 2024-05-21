قائد قوات "أحمد": الجيش الروسي لن يسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بنيكولاييف وأوديسا وخاركوف

أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن الجيش الروسي لن يسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بنيكولاييف وأوديسا وخاركوف.

وقال علاء الدينوف لقناة "روسيا -1": "كما قلت من قبل، من غير المرجح أن نعطي العدو الفرصة لاحتجاز المزيد من الأراضي".

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الأراضي تشمل نيكولاييف وأوديسا وخاركوف، أجاب أن هذه "أراض روسية أصلية ومن غير المرجح أن تكون أوكرانيا قادرة على الاحتفاظ بها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتضاف إلى 12 بلدة تم تحريرها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات الروسية في محور خاركوف بإنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحات يومية على هذه الجبهة.

المصدر: تاس