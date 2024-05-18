رئيس إدارة مقاطعة خاركوف: الجيش الروسي يساعد في إجلاء المدنيين إلى روسيا

أكد فيتالي غانتشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف المكلّف من روسيا أن السلطات لم تتمكن بعد من الوصول إلى القرى المحررة حديثا، لكنها على اتصال بالجيش الروسي الذي يساعد في إجلاء المدنيين.

وقال غانتشيف في مقطع فيديو نُشر على "تلغرام": "في الوقت الحالي، لا تستطيع الإدارة العسكرية المدنية الوصول إلى تلك القرى التي يحررها الجيش الروسي مرة أخرى، وبالتالي، نحن على اتصال مع العسكريين الذين يساعدون إذا لزم الأمر في إجلاء سكاننا إلى الأراضي الروسية".

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وأشار إلى أن السلطات أنشأت فريق عمل لمساعدة السكان المحليين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتضاف إلى 12 بلدة تم تحريرها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات الروسية في محور خاركوف بإنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحات يومية على هذه الجبهة.

المصدر: "نوفوستي"