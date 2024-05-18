صحيفة صينية تتحدث عن "إنذار بوتين النووي الأخير" لبريطانيا

اعتبرت صحيفة "سوهو" الصينية أن تصريحات بريطانيا حول حق أوكرانيا في استخدام أسلحتها لضرب روسيا تحولت إلى "إنذار نهائي" للندن من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى إيعاز بوتين لهيئة الأركان العامة بإجراء تدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

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وأضافت: "من الواضح أن هذا إنذار أرسله بوتين إلى لندن. ولا ينبغي التقليل من تصميم روسيا على الرد".

وأكدت أن بريطانيا تقدم دعما قويا للقوات الأوكرانية في محاولاتها لضرب الأراضي الروسية، وهو ما "لا يختلف عن المشاركة المباشرة في الحرب".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من يوم الاثنين أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن "لندن ليس لديها اعتراض، وأوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة التي قدمتها لندن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، والأمر متروك لكييف للقيام بذلك.. أوكرانيا لديها هذا الحق".

المصدر: RT