"رويترز" تعيد نشر الخبر عن تصريحات كاميرون بشأن أوكرانيا بعد سحبه

أعادت وكالة "رويترز" نشر الخبر عن تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول أوكرانيا، بعد سحبه "لمراجعة بعض التفاصيل.

ونشرت "رويترز" تصريحا لكاميرون، تحدث فيه عن المساعدات البريطانية لأوكرانيا، التي ستبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا.

كما صرح كاميرون بأنه "من حق أوكرانيا" أن تستخدم الأسلحة البريطانية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

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وبعد ساعات من نشر الخبر، نشرت "رويترز" بلاغا حول "سحب التقرير الذي يقول إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وعد بمساعدات لأوكرانيا، لتجري مراجعة بعض التفاصيل للتقرير".

وأضافت أن "نسخة معدلة من التقرير ستنشر في وقت لاحق".

وبعد ذلك أعادت الوكالة نشر الخبر دون أي تغيير.

وأدلى كاميرون بتصريحاته خلال زيارته لكييف، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال ووزير الخارجية دميتري كوليبا.

المصدر: RT