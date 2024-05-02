كاميرون: لندن لا تمانع استخدام قوات كييف الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن "لندن ليس لديها اعتراض على استخدام الأسلحة البريطانية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأوضح كاميرون في مقابلة مع "رويترز" قائلا: "لندن ليس لديها اعتراض، وأوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة التي قدمتها لندن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، والأمر متروك لكييف للقيام بذلك.. أوكرانيا لديها هذا الحق".

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ونشرت الوكالة مقالا يحمل كلماته، إلا أنها حذفته لاحقا، ووعدت بنشر نسخة منقحة.

وأوضح رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين في وقت سابق، أن الضربات الروسية للأهداف البعيدة في أوكرانيا أصبحت أكثر دقة، داعيا الغرب للاستعداد لـ"هزيمة كارثية للقوات الأوكرانية" .

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل 400 عربة عسكرية و1600 قطعة أسلحة و4 ملايين ذخيرة وتمويلا إضافيا بـ 500 مليون جنيه استرليني.

هذا وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على تزويد واشنطن كييف بشكل سري بصواريخ "ATACMS" التكتيكية، واعتبر ذلك تأكيدا أضافيا على تورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني.

وتتسابق الدول الغربية على تقديم المساعدات العسكرية لتأجيج المواجهة مع روسيا، متجاهلة انعكاس أفعالهما على مصير الأوكرانيين أنفسهم.

كما تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT + وكالة "رويترز"