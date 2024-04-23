"زيلينسكي يعيش في عالم الخيال".. ضابط استخبارات أمريكي يؤكد أن إمدادات الأسلحة لن تغير وضع قوات كييف

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن توريد صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا لن يغير وضع القوات المسلحة على الجبهة.

وقال ريتر: "الروس يتكيفون بسرعة، عندما تسلمت أوكرانيا صواريخ "هيمارس" غير الروس نهجهم في القتال، والآن هم يتقدمون".

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وتابع: "في حال تم تسليم الأوكرانيين أنظمة "أتاكمس"، لن تتغير قواعد اللعبة إلا لفترة بسيطة، ثم سيتكيف الروس مرة أخرى، وستعود الأمور في ساحة المعركة إلى طبيعتها".

ووفقا له، لن تغير إمدادات الأسلحة وضع قوات كييف، لأن الأفضلية العددية لا تزال مع الجيش الروسي.

وأوضح: "روسيا لديها التفوق في الأسلحة، لديهم قوة نيرانية وخبرة كبيرة، ولكن أوكرانيا خسرت كل ذلك، إنهم يموتون في ساحة المعركة، نراهم يقتربون من الانهيار، زيلينسكي يعيش في عالم الخيال".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولن تغير المساعدات الأمريكية في أوكرانيا هذا الوضع.

وخلال تعليقه على قرار مجلس النواب الأمريكي بدعم تخصيص الأموال لكييف، أضاف بيسكوف: "في الأساس، هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، فالقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تعمل على تحسين مواقعها بشكل عام، أصبحت هذه الديناميكيات الآن واضحة تماما للجميع. الأموال المخصصة (من قبل الولايات المتحدة)، وهذه الأسلحة التي سيتم توفيرها مقابل هذه الأموال، لن تؤدي إلى تغيير في هذه الديناميكية بتاتا".

المصدر: نوفوستي