بيسكوف: الجيش الروسي يحسن مواقعه في الجبهة ولن تغير المساعدة الأمريكية لكييف هذا الأمر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولن تغير المساعدات الأمريكية في أوكرانيا هذا الوضع.

وخلال تعليقه على قرار مجلس النواب الأمريكي بدعم تخصيص الأموال لكييف، أضاف بيسكوف: "في الأساس، هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، فالقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تعمل على تحسين مواقعها بشكل عام، أصبحت هذه الديناميكيات الآن واضحة تماما للجميع. الأموال المخصصة (من قبل الولايات المتحدة)، وهذه الأسلحة التي سيتم توفيرها مقابل هذه الأموال، لن تؤدي إلى تغيير في هذه الديناميكية بتاتا".

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وأشار ممثل الكرملين إلى أن، الأموال المخصصة "ستؤدي إلى ضحايا جدد بين الأوكرانيين". وشدد على أن "المزيد من الأوكرانيين سيموتون وستتكبد أوكرانيا خسائر أكبر".

وقال: "نحن ندرك أن معظم هذه الأموال ستبقى بطريقة أو بأخرى في أمريكا نفسها، وستصبح أمريكا أكثر ثراء وستجني أرباحا إضافية بتقديمها المساعدة لأوكرانيا بهذا الشكل. باختصار، لا شيء يتغير بشكل أساسي".

ويوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: تاس