الكرملين يعلق على تزويد واشنطن كييف سرا بصواريخ "ATACMS"

علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على تزويد واشنطن كييف بشكل سري بصواريخ "ATACMS" التكتيكية، واعتبر ذلك تأكيدا أضافياً على تورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول تزويد واشنطن لكييف بصواريخ "ATACMS": "أولا، هذا تأكيد إضافي على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في صراع أوكرانيا. ثانيا، هناك جانب مثير للاهتمام للغاية في هذا الوضع وهو أنه فيما إذا كانت هذه الإمدادات قد تمت بالفعل، فإن مشروع القانون لم يصبح قانونا إذ ذاك ولم يدخل حيز التنفيذ".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "لا أستبعد احتمال أن يكون أولئك الذين اتخذوا مثل هذا القرار ونفذوا هذا القرار قد انتهكوا التشريعات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، وربما، بالتأكيد، سوف ينتبه بعض أعضاء الكونغرس إلى هذا ويتساءلون عما إذا كان كل شيء قد تم بشكل قانوني".

وأكد البنتاغون يوم الأربعاء نقل صواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية الطويلة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها، "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق إن أوكرانيا تسلمت سرا أكثر من 100 صاروخ ATACMS بعيدة المدى من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي