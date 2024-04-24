واشنطن ترسل إلى أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار

أعلن البنتاغون أن الإدارة الأمريكية سترسل إلى أوكرانيا حزمة من الأسلحة والمعدات بقيمة مليار دولار بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على حزمة من القوانين.

وقال البنتاغون إن الحزمة ستشمل صواريخ RIM-7 المضادة للطائرات وصواريخ اعتراضية AIM-9M، بالإضافة إلى مدرعات "برادلي"، وذخيرة لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر"، وقذائف لمنظومات HIMARS، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وصواريخ منظومات TOW وJavelin المضادة للدبابات.

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ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان عسكريا، حيث تم تخصيص 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. من هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المرسلة إليها من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات الأوكرانية في السوق المفتوحة، و11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة"، كما تم تخصيص 26 مليون دولار لعمليات التدقيق الحسابي.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.

كما أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.

المصدر: "تاس"