الكرملين: الأسلحة الأمريكية لن تغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.

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وقال بيسكوف للصحافيين: "الوضع في ساحة المعركة واضح للعيان ومفهوم، لكننا ما زلنا نكرر أن كل هذه الشحنات الجديدة من الأسلحة التي أصبحت على الأغلب جاهزة للتسليم، لن تغير من الوضع على أرض المعركة لصالح كييف".

جاء تصريح بيسكوف تعليقا على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا.

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وعلى مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل.

وحظي مشروع القانون بتأييد 311 عضوا في الكونغرس، وعارضه 112 آخرون.

المصدر: تاس