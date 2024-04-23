البنتاغون: الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا ستغطي احتياجاتها الأكثر إلحاحا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باترك رايدر أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا "ستغطي احتياجاتها الأكثر إلحاحا".

وأشار رايدر خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، إلى أن البنتاغون لن يعلن عن تلك المساعدات قبل أن يمر مشروع القانون الخاص بها بكافة مراحل المصادقة عليه.

ولم يكشف المتحدث عما تضمه حزمة المساعدات الجديدة، مكتفيا بالقول إنها قد تشمل وسائل الدفاع الجوي والذخيرة.

إقرأ المزيد

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولاريوم السبت 20 أبريل.

ومن المتوقع أن يصوت على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع مجلس الشيوخ، الذي قد وافق يوم الثلاثاء على النظر في عدد من التشريعات الخاصة بمساعدة حلفاء واشنطن، بما فيها أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وبعد إتمام مصادقة الكونغرس، يجب أن يوقع الرئيس جو بايدن على التشريع ليدخل حيز التنفيذ. وقد أكد البيت الأبيض أن بايدن سيوقع عليه بأسرع ما يمكن، ما أن يصل إليه هذا المشروع.

المصدر: نوفوستي