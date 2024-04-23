مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة من مشاريع القوانين لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية.

وسبق التصويت مناقشة قصيرة حول مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها في 20 أبريل في مجلس النواب الأمريكي.

إقرأ المزيد

ويبلغ حجم الحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك في قطاع غزة.

كما يلزم المشرعون السلطة التنفيذية بإرسال صواريخ باليستية من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.

وبعد الموافقة النهائية من قبل مجلس الشيوخ، ستذهب الحزمة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها. الذي وعد بالتوقيع عليه.

المصدر: "تاس"