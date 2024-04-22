بايدن يتعهد لزيلينسكي بتخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا قريبا

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية جرت اليوم الاثنين بأن واشنطن ستقدم قريبا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف.

وقال البيت الأبيض في بيان حول الاتصال الهاتفي: "قال الرئيس بايدن إنه بمجرد موافقة مجلس الشيوخ على تمويل إضافي للأمن القومي وتوقيعه على التشريع، ستقدم إدارته بسرعة حزمة جديدة مهمة من المساعدات العسكرية لتلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة والدفاع الجوي".

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ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة السبت الماضي، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

كما اعتبرت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين أن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: نوفوستي