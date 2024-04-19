الدفاع الروسية تكشف خسائر أوكرانيا خلال آخر أسبوع للعملية العسكرية

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها حررت بلدة جديدة في دونيتسك، مضيفة أن الجيش الأوكراني تعرض لـ 34 ضربة انتقامية مكثفة وتجاوزت خسائره 7.2 ألف جندي خلال الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي إنه "ردا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والصناعة الروسية"، نفذ الجيش الروسي في الفترة من 13 إلى 19 أبريل الحالي 34 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، إضافة إلى طائرات بدون طيار.

وأضاف التقرير أن ذلك أدى إلى إصابة مرافق صناعة الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا وأنظمة الدفاع الجوي والترسانات ومرافق تخزين الوقود للمعدات العسكرية.

وذكر التقرير أن القصف استهدف أيضا مراكز لتدريب مشغلي الطائرات بدون طيار ونقاط انتشار مؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة، كما صدت 11 هجمة مضادة، وبلغت خسائر العدو أكثر من 380 عسكريا

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، وصدت 7 هجمات مضادة، بينما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 3550 جنديا

وعلى محور أفدييفكا قامت وحدات من مجموعة القوات "الوسط" بتحرير بلدة بيرفومايسكويه في أراضي لجمهورية دونيتسك الشعبية واستمرت في التقدم إلى عمق دفاعات العدو، كما صدت 53 هجمة مضادة مكبدة القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 2170 جنديا

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي فيما خسر العدو نحو 760 جنديا على هذا المحور

إقرأ المزيد

على محور خيرسون بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 365 عسكريا

تدمير 3 مقاتلات "ميغ-29" و4 طائرات نقل عسكرية "أي إن -26" في مطار تمركزها، واثنين من رادارات توجيه الأهداف الجوية و4 قاذفات لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، إضافة إلى قاذفة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات IRIS-T ألمانية الصنع

إسقاط 10 صواريخ تكتيكية عملياتية ATACMS أمريكية الصنع و6 صواريخ كروز Storm Shadow بريطانية الصنع و5 قنابل موجهة من طرازي Hammer فرنسية الصنع وJDAM أمريكية الصنع، وصاروخين مضادين للرادار HARM أمريكية الصنع أيضا، إضافة إلى 4 شراكات خداعية جوية من طراز MALD أمريكية الصنع، وصاروخين تكتيكيين "توتشكا-أو"، و78 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire و"أوراغان"، و1278 طائرة بدون طيار

استسلام 27 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 590 طائرة و270 مروحية و21882 طائرة بدون طيار و506 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و15802 من الدبابات والمدرعات أخرى و1267 راجمة صواريخ و8981 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و21143 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية