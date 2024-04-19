الدفاع الروسية: تدمير 3 صواريخ ATACMS وعدد من القذائف والمسيرات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة أن قواتها تصدت لهجمات أوكرانية باستخدام صواريخ ATACMS ومسيرات وقذائف صاروخية خلال الليلة الماضية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم الليلة الماضية إحباط "المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في أراضي روسيا باستخدام راجمات الصواريخ RM-70 Vampire، وطائرات بدون طيار وصواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 25 قذيفة صاروخية و3 طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود إضافة إلى 3 صواريخ ATACMS أمريكية الصنع فوق البحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فيلتشيسلاف غلادكوف بأن الغارات الليلية المعادية لم تسفر عن إصابات، وألحقت أضرارا طفيفة بعدد من المنازل والسيارات الخاصة والمستودعات إضافة إلى إحدى المؤسسات الصناعية، حيث اندلع حريق تم إخماده بسرعة.

المصدر: RT