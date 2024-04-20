نائبة أمريكية: تخصيص 61 مليار دولار لكييف خيانة لمصالحنا

وصفت مارجوري تايلور غرين العضو بمجلس النواب الأمريكي، الموافقة على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 61 مليار دولار لأوكرانيا بأنها خيانة للمصالح الأمريكية من قبل رئيس المجلس مايك جونسون.

وكتبت غرين على منصة "إكس": "لقد خان مايك جونسون أمريكا مرة أخرى بعدم قيامه بأي عمل لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.. لقد وجه رئيس المجلس جونسون للتو مبلغ 61 مليار دولار لتمويل حرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".

Zelensky thanks Speaker Mike Johnson (D-Ukraine) for sending $61 BILLION of your hard-earned tax dollars to fuel a foreign war.



Johnson once again passed a bill with the help of Democrats while the majority of the Republican majority voted against it.



Not only is Mike Johnson… pic.twitter.com/jO2l3LymZp — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) April 20, 2024

وأوضحت عضوة الكونغرس أن "الولايات المتحدة كانت ستصبح أقوى لو لم يكن جونسون خائنا إلى هذا الحد"، كما أكدت مجددا أن "مجلس النواب يحتاج إلى رئيس جديد".

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وأضافت أن "الجمهوريين في مجلس النواب والشعب الأمريكي سيكونون أقوى لولا خيانته لمبادئه".

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وبعد موافقة مجلس النواب، يتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار المتوقع من مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا، سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا.

المصدر: RT