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مدفيديف: القرار الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية لكييف دعم للنازيين الجدد وتصويت على زيادة ضحايا الحرب

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مدفيديف: القرار الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية لكييف دعم للنازيين الجدد وتصويت على زيادة ضحايا الحرب
Legion-Media
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تعليقا على القرار الأمريكي الذي يسمح بتقديم مساعدة إضافية لكييف، إنه كان تصويتا على سقوط المزيد من ضحايا الحرب.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، السبت، على مشروع قانون بشأن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.

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 وكتب مدفيديف على قناة تلغرام: "لم يشك أحد في أن المشرعين الأمريكيين سيوافقون في النهاية على "مساعدة" عصابة النازيين الجدد.. لقد كان ذلك تصويتا على ما يلي:

أـ أوافق على استمرار الحرب الأهلية التي يخوضها الشعب المنقسم في بلدنا الذي كان في السابق موحدا

  ب ـ  أوافق على الزيادة القصوى لأعداد الضحايا الذين سيسقطون جراء هذه الحرب".

المصدر: نوفوستي

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