عضو بالكونغرس الأمريكي: من يصوت لصالح مساعدات أوكرانيا ينضم للجيش الأوكراني

اقترحت عضو الكونغرس الأمريكي الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين تعديلا ينص على أن أي عضو يصوت لصالح مساعدات لأوكرانيا يجب عليه التجنيد في الجيش الأوكراني.

جاء ذلك وفقا لما نقلته "نيوزويك" التي أفادت بأن غرين أدخلت تعديلات على مشاريع قانون المساعدات الخارجية التي يتم التفاوض عليها منذ فترة طويلة لأوكرانيا وإسرائيل مساء أمس الأربعاء، بعد أن أخبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون الممثلين أنهم سيصوتون على 3 مشاريع قوانين منفصلة، مساعدات أوكرانيا ومساعدات إسرائيل ومشروع منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك التمويل العسكري لتايوان.

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وأدخلت غرين، التي تعارض منذ فترة طويلة تقديم أي تمويلات إضافية لأوكرانيا، أدخلت 3 تعديلات على قانون المخصصات الأمنية التكميلية لأوكرانيا، حيث ينص أحد تعديلاتها على أن "أي عضو في الكونغرس يصوت لصالح هذا القانون يجب عليه التجنيد في الجيش الأوكراني".

ويواجه جونسون ضغوطا متزايدة بسبب محاولاته إجراء تصويت على تقديم المساعدات الخارجية لأوكرانيا وسط معارضة من الأعضاء المتشددين في الحزب الجمهوري، فيما أكد أن المجلس سيصوت على تقديم ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، سيتم استخدام 23.2 مليار منها لتجديد موارد الولايات المتحدة من الأسلحة والمخزونات والمرافق.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه "إذا أقر الكونغرس مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، فلن نقوم بتحرير شيكات على بياض، بل سنرسل أسلحة من مخزوناتنا الخاصة، ثم نستخدم الأموال التي خصصها الكونغرس لتجديد تلك المخزونات عن طريق شرائها من الموردين الأمريكيين، وهو ما يشمل صواريخ باتريوت المصنوعة في أريزونا، وصواريخ جافلين المصنوعة في ألاباما، وقذائف المدفعية المصنوعة في بنسلفانيا وأوهايو وتكساس".

وأكد بايدن على أن إدارته "تستثمر في القاعدة الصناعية الأمريكية، وتشتري سلعا أمريكية من صنع عمال أمريكيين، وتدعم الوظائف في حوالي 40 ولاية، وتعزز الأمن القومي الأمريكي"، وتابع: "سوف نساعد أصدقاءنا ونساعد أنفسنا في الوقت نفسه".

المصدر: نيوزويك