الكرملين يعلق على حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، إن الولايات المتحدة تحرض كييف على القيام بأعمال عدائية "حتى آخر أوكراني".

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "تبحث واشنطن، بسبب خلافاتها السياسية الداخلية، عن طرق مختلفة لمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا. على أي حال، مع أي طرق لتقديم هذه المساعدات، فإننا نتحدث، بحكم الأمر الواقع، عن تحريض لأوكرانيا على المزيد من الأعمال العدائية حتى آخر أوكراني، مع الحفاظ على أرباح مضمونة للولايات المتحدة".

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه "إذا أقر الكونغرس مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، فلن نقوم بتحرير شيكات على بياض، بل سنرسل أسلحة من مخزوناتنا الخاصة، ثم نستخدم الأموال التي خصصها الكونغرس لتجديد تلك المخزونات عن طريق شرائها من الموردين الأمريكيين، وهو ما يشمل صواريخ باتريوت المصنوعة في أريزونا، وصواريخ جافلين المصنوعة في ألاباما، وقذائف المدفعية المصنوعة في بنسلفانيا وأوهايو وتكساس".

وأكد بايدن على أن إدارته "تستثمر في القاعدة الصناعية الأمريكية، وتشتري سلعا أمريكية من صنع عمال أمريكيين، وتدعم الوظائف في حوالي 40 ولاية، وتعزز الأمن القومي الأمريكي"، وتابع: "سوف نساعد أصدقاءنا ونساعد أنفسنا في الوقت نفسه".

المصدر: نوفوستي