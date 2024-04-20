بيسكوف: قرار الكونغرس الأمريكي بشأن المساعدة الإضافية لأوكرانيا كان متوقعا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار المتوقع من مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا، سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا.

وأوضح بيسكوف: "قرار مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الخراب لأوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة".

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

هذا وجددت المتحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا في وقت سابق تأكيدها بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لتمويل نظام كييف.

كما حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فكرة مصادرة الأصول الروسية ونقلها إلى أوكرانيا ستلحق ضررا بالغا بالولايات المتحدة.

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المصدر: نوفوستي