روسيا تتوعد بالرد في حال مصادرة الغرب لأصولها المجمدة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستحتكم لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية والذي ينص على الرد الجوابي، حال أقدم الغرب على مصادرة الأصول الروسية

وأجابت زاخاروفا عن سؤال إعلامي بشأن رد روسيا المحتمل على مصادرة الغرب للأصول الروسية السيادية: في حالة مصادرة الأصول، سنحتكم لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، والذي ينص على الحق الثابت في اتخاذ إجراءات جوابية.

وذكرت زاخاروفا في تعليقها الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية أن "روسيا لديها قدر كبير من الأموال والممتلكات الغربية في روسيا، وهذه ستكون خاضعة لتصرفنا وقرارنا. لن نكشف عن طبيعتها، لكن مخزون التدابير السياسية والاقتصادية المضادة ضد الدول غير الصديقة واسعة النطاق، ولن نقف مكتوفي الأيدي في حالة استخدام الاحتياطيات الروسية المجمدة كضمان للسندات التي قد يصدرها الغرب من أجل جذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويل نظام كييف".

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وأضافت زاخاروفا محذرة: "إن أي أفراد أو صناديق تقرر شراء مثل هذه الأدوات المالية (السندات) سيكونون مرشحين رئيسيين للتعرض للعقوبات المضادة، مع عواقب بعيدة المدى على آفاق أنشطتهم الدولية".

المصدر: نوفوستي