"بوليتيكو": حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستكون "أكبر من المعتاد"

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستفوق " سابقاتها المعتادة بكثير" وستشمل مدرعات وذخائر مدفعية ومعدات دفاع جوي.

وذكرت المصادر أن البنتاغون يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف من أجل إرسالها إلى أوكرانيا "بعد وقت قصير من توقيع الرئيس جو بايدن" على مشروع قانون يخصص تمويلا إضافيا لهذه الأغراض.

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وأشارت إلى أن التصويت على مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتم يوم الثلاثاء.

وأضافت مصادر الصحيفة أن حزمة المساعدات الجديدة، التي ستكون "أكبر من المعتاد" ومن الشريحة السابقة البالغة 300 مليون دولار" بكثير"، وستشمل مدرعات إضافية من طراز "برادلي"، وسيارات "همفي" المدرعة وناقلات جنود مدرعة من طراز M113.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية جرت أمس الاثنين بأن واشنطن ستقدم "حزمة جديدة مهمة من المساعدات العسكرية لتلبية احتياجات كييف في ساحة المعركة والدفاع الجوي قريبا".

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة السبت الماضي، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

المصدر: نوفوستي