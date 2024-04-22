أفادت صحيفة "هيل" بأن الكونغرس الأمريكي لا يستطيع تحديد كمية الذخيرة والمعدات التي يحتاجها الجيش الأوكراني.

وقالت الصحيفة إن السيناتور جيمس ديفيد فانس أرسل مذكرة إلى زملائه الأسبوع الماضي قال فيها إن النزاع في أوكرانيا يتطلب ذخيرة ومعدات أكثر مما تستطيع الولايات المتحدة إنتاجه، بينما لا تستطيع كييف حشد عدد كاف من الناس.

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واستشهد السيناتور في منشور على منصة "إكس" بمقابلة أجرتها صحيفة "فايننشال تايمز" في مارس 2023 مع وزير الدفاع الأوكراني السابق أليكسي ريزنيكوف، حيث ذكر نفس الأرقام التي ذكرها فانس في مذكرته.

وكتب السيناتور على صفحته: "حجتي هي أن مؤيدي المساعدات لأوكرانيا يتجاهلون حقائق الرياضيات الأساسية".

وقال أحد موظفي الكونغرس لم يذكر اسمه للصحيفة إن هناك اختلافات في المعلومات المتاحة لأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون في لجان مختلفة.

وأكد الموظف أن فانس في مذكراته بالغ في تقدير عدد قذائف المدفعية وأنظمة "باتريوت" التي تحتاجها كييف، وذلك وفقا لبيانات سرية للبنتاغون، والتي يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ الوصول إليها.

كما شدد موظف آخر في الكونغرس بدوره على أن مؤيدي المساعدات المقدمة لأوكرانيا يجب أن ينشروا معلومات من شأنها أن تكون بمثابة حجة ضد بيانات فانس، إن وجدت.

المصدر: نوفوستي