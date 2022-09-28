قناة: الجيش الأوكراني يبتلع بسرعة فائقة مخزونات مستودعات الأسلحة والذخيرة الأمريكية والأوروبية

قالت قناة CNBC التلفزيونية، إن القوات الأوكرانية، تستهلك بسرعة فائقة مخزونات الأسلحة والذخيرة في الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، مما يخلق صعوبة في تجديدها.

وذكرت القناة، أن المصانع الحربية الأمريكية، تنتج في وقت السلم، 30000 قذيفة لمدافع هاوتزر من عيار 155 مم في العام الواحد، ولكن هذه الكمية تكفي القوات الأوكرانية لمدة أسبوعين تقريبا.

ونقلت القناة عن ديف دي روش، الأستاذ المساعد وكبير الباحثين العسكريين في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية: "إذا لم تظهر لدينا منشآت إنتاجية جديدة، فلن يكون لدينا القدرة والإمكانية على مواصلة تزويد الأوكرانيين.

وشدد الخبير الأمريكي على أن، إنتاج كميات إضافية من السلاح والذخيرة يحتاج لشهور.

وسردت القناة كلمات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل: "المخزونات العسكرية لمعظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو كانت، استنفدت، طبعا ليس بالكامل بل إلى حد كبير، لأننا قدمنا ​​الكثير من الأسلحة إلى الأوكرانيين".

وتم التأكيد على أن الدول الغربية تنتج في وقت السلم، الأسلحة بكميات أقل بكثير، وتفضل الحكومات تقليل هذا الإنتاج المكلف للغاية، وإنتاج الأسلحة فقط حسب الحاجة.

ويشار إلى أن عمليات إنتاج بعض أنواع الأسلحة، التي تتناقص كمياتها بسبب توريدها إلى أوكرانيا، توقف في بعض الدول الغربية، واستئناف هذه العمليات يتطلب عمالة ماهرة ذات خبرة عالية - وهو أمر بات ناقصا منذ سنوات.

المصدر: نوفوستي