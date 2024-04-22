صحيفة: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا قد تبدأ خلال أيام

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن البنتاغون قد يبدأ بتوريدات الأسلحة إلى أوكرانيا خلال أيام، دون الكشف عن ماهيتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون لم يكشف ما هي الأسلحة التي سترسلها إلى أوكرانيا في أعقاب مصادقة الكونغرس الأمريكي على التشريع حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بحجم نحو 61 مليار دولار.

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ويشار إلى أن 14 مليارا من أصل المبلغ المذكور ستنفق على شراء البنتاغون للأسلحة من الشركات الأمريكية وسترسلها إلى أوكرانيا.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أيد يوم السبت مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بعد أشهر من تعثر كافة المبادرات لدعم أوكرانيا على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

المصدر: نوفوستي