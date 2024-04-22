"بلومبرغ" تستبعد حدوث تغيير جذري في النزاع بعد تخصيص المليارات لأوكرانيا

أعربت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن شكوكها في أن تساعد حزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب الأمريكي لأوكرانيا في حدوث تغييرات جذرية ملموسة في ساحة المعركة.

وقالت الوكالة: "قد تشكل موافقة الولايات المتحدة على تخصيص مساعدات تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار، طوق النجاة للجيش الأوكراني المحاصر، لكن من المستبعد تماما أن تتمكن لوحدها من تغيير مجرى الحرب".

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ويرى نيكولاي بيليسكوف، الباحث في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في كييف، أنه من أجل تطوير الجهود القتالية بشكل أكبر لاحقا، تحتاج أوكرانيا إلى مساعدة إضافية، وهذه قصة معقدة بسبب معارضة الجمهوريين لذلك في الكونغرس.

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار المتوقع من مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا، سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا.

المصدر: نوفوستي