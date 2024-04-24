مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على روسيا

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن "القوى السياسية المعادية للروس" في الدول الغربية أطلقت "عدوانا هجينا" على روسيا وتحاول نقل التاريخ إلى ساحة المعركة.

وقال ناريشكين في مؤتمر صحفي: "تتعرض روسيا اليوم لعدوان هجين حقيقي من قبل القوى السياسية الجشعة والشريرة والمعادية لروسيا في مجموعة من الدول الغربية".

وأضاف: "إنهم يحاولون نقل التاريخ، وأحداث السنوات الماضية، إلى ساحة معركة حقيقية. ولكنهم يصطدمون بحقائق مثبتة منذ فترة طويلة تؤكدها وقائع لا يمكن دحضها مثل الوحدة الثقافية اللغوية التاريخية للدولة الروسية القديمة إلى الدور الحاسم للجيش الأحمر والاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية".

المصدر: نوفوستي