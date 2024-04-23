السفارة الروسية لدى لندن: المساعدات العسكرية البريطانية الجديدة لأوكرانيا سيبتلعها ثقب أسود

علقت السفارة الروسية لدى لندن اليوم الثلاثاء على حزمة المساعدات العسكرية البريطانية الأخيرة المقدمة لأوكرانيا، واصفة إياها بـ"المحاولة الفاشلة لتغيير ديناميكيات الحرب".

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وقالت السفارة في بيان: "الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هي محاولة يائسة لاستخدام منحة "صدقة" أخرى لتغيير ديناميكيات الصراع المخيبة للآمال، بينما يمكن استخدام هذه الأموال لحل المشاكل الحياتية في بريطانيا نفسها".

وأضاف البيان: "أطلقت محاولة جديدة يائسة لتغيير ديناميكية الصراع المحبطة بالنسبة للغرب في أوكرانيا يتم تنفيذها على حساب المواطنين دافعي الضرائب البريطانيين".

وأشارت السفارة إلى أن "الثقب الأسود" الأوكراني يبتلع تلك الأموال بشكل لا رجعة فيه، في حين يمكن استخدامها للتعامل مع الأزمات البريطانية الداخلية المتفاقمة والمرتبطة بأمور المعيشة التي يعاني منها البريطانيون بشكل كبير.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق الثلاثاء أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وحسب الصحيفة، فإن المساعدات تشمل 400 عربة عسكرية و1600 قطعة أسلحة و4 ملايين ذخيرة وتمويلا إضافيا بـ 500 مليون جنيه استرليني.

المصدر: نوفوستي