آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /23.04.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xep3
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- بكين تدعو واشنطن إلى التفكير بمسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية وعدم صب الزيت على النار
- كوليبا: على أوروبا عدم الارتياح بعد القرار الأمريكي حول المساعدات لأوكرانيا
- انفجارات قوية تدوي في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
- "بيد واحدة".. جندي روسي يستعرض مهارته في التعامل مع رشاش "كلاشينكوف" (فيديو)
- WSJ: ترامب يصف أوكرانيا في محادثاته مع الأوروبيين بأنها جزء من روسيا
- تاكر كارلسون يصف القرار الأمريكي بشأن الأصول الروسية بأنه سرقة معلنة
- سوناك يعتزم تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
- المعارضة اليونانية تهاجم سلطات البلاد لإخفائها معلومات بشأن توريد أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا