قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون إن بعض كتائب القوات الأوكرانية بدأت في رفض تنفيذ أوامر ألكسندر سيرسكي وفلاديمير زيلينسكي.

وأضاف جونسون في حديث على قناة Dialogue Works على موقع يوتيوب: "قام قائد القوات الأوكرانية سيرسكي بنقل بعض وحدات النازيين الجدد إلى الجبهة، لكنهم قالوا: لن نقاتل نحن سنغادر هذه المنطقة".

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وشدد الخبير الأمريكي على أن مثل هذه الحالات، ستصبح أكثر تكرارا في الأسابيع المقبلة.

ووفقا له، أعضاء هذه الكتائب بالذات يشكلون التهديد الأكبر لزيلينسكي. وعندما يقررون أخذ الأمور بأيديهم بسبب خيبة الأمل في رأس نظام كييف أو بسبب الإخفاقات في الجبهة، قد تصبح حياته في خطر.

ولفت جونسون الانتباه إلى استمرار تقدم القوات الروسية، رغم الطرق الموحلة. وأعرب عن اعتقاده بأن تحسن الظروف الجوية لن يؤدي إلا إلى تكثيف الهجوم الروسي على طول خط المواجهة بأكمله.

اليوم أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو أن الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة يمتلك زمام المبادرة على خط التماس القتالي بأكمله ويواصل إزاحة العدو من مواقعه.

وقال شويغو إن خسائر العدو منذ بداية العسكرية الخاصة، بلغت حوالي نصف مليون عسكري. وأضاف خلال اجتماع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع: "نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حرر جنود الجيش الروسي بلدات بيرفومايسكويه وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ويجري توسيع رقعة سيطرتها في منطقة بلدتي بيرديتشي وغيورغيفكا".

المصدر: نوفوستي