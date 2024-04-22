الدفاع الروسية: تحرير ثاني بلدة في دونيتسك خلال يومين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك بشكل كامل، وذلك بعد تحرير بلدة بوغدانوفكا أمس الأحد.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن قوات مجموعة "الجنوب" حسنت أيضا وضعها التكتيكي على طول خط المواجهة وكبدت الجيش الأوكراني خسائر بلغت 410 عسكريين، فيما وصل إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية على مختلف المحاور إلى نحو 940 جنديا خلال يوم.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة في مناطق لجمهورية دونيتسك، كما صدت 4 هجمات مضادة، فيما خسر العدو نحو 25 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي وصدت 9 هجمات مضادة، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 365 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك وزابوروجيه، بينما خسر العدو نحو 95 جنديا

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها قوات ومعدات معادية في مقاطعة زابوروجيه، ووصلت الخسائر الأوكرانية هناك إلى 45 عسكريا

إصابة موقع انتشار دفاعات جوية ونقطة تخزين للقوارب المسيرة إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 142 منطقة

إسقاط 240 طائرة أوكرانية بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية