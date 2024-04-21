الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك بشكل كامل

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أكملت تحرير بلدة أخرى بدونيتسك، كما دمرت عددا كبيرا من المعدات العسكرية الأوكرانية منها طائرة وأنظمة رادار، إضافة إلى ورشة إنتاج مسيرات.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت قرية بوغدانوفكا الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك بالكامل، كما حسنت وضعها على طول خط المواجهة، مكبدة العدو خسائر بلغت نحو 440 جنديا.

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وكشف تقرير الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر ما مجموعه نحو 1000 جندي خلال اليوم الماضي.

وفي ما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وإصابت قوات ومعدات معادية في جمهورية لوغانسك، وخسر العدو نحو 50 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي كما صدت 8 هجمات مضادة، ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 360 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، مكبدة العدو خسائر تصل إلى 100 عسكري

ألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها أضرارا بتجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، وخسر العدو هناك نحو 50 جنديا

تدمير طائرة "ميغ-29" أوكرانية في مطار دنيبر، ومركز تحكم ورادار للكشف عن الأهداف الجوية وقاذفة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"

إصابة ورشة لإنتاج الطائرات بدون طيار ومحطة رادار شامل "بيليكان"، وكذلك قوات ومعدات عسكرية في 104 مناطق

إسقاط 194 طائرة أوكرانية بدون طيار و8 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية