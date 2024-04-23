كوليبا: على أوروبا عدم الارتياح بعد القرار الأمريكي حول المساعدات لأوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الدول الأوروبية "لعدم الارتياح" بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي على التشريع حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال كوليبا خلال اجتماع افتراضي مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين: "نحن كلنا نرحب بقرار مجلس النواب الأمريكي... لكننا في أوروبا يجب ألا نرتاح".

وأضاف أن "الدفاع عن أوروبا المهمة الأولى بالنسبة لنا، الأوروبيين".

ويأتي ذلك بعد إعلان عدد من الدول الأوروبية أنها ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا أيضا.

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وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده سترسل منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

كما أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن المزيد من المساعدات، وخصوصا الدفاعات الجوية، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

بدوره، أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى أن "هذه ليست مسألة أشهر، بل أيام أو أسابيع".

المصدر: "بوليتيكو"