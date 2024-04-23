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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ من طراز "فيلخا".

وأضاف: "تم إسقاط الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

ويشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل دوري، بقصف المناطق المدنية في المقاطعات الروسية الحدودية باستخدام المدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات من دون طيار.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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