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الجيش الروسي يسقط ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

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الجيش الروسي يسقط ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي دمرت ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود في حوالي الساعة 14.30 بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 14:30 بتوقيت موسكو من يوم 20 أبريل 2024، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا  الاتحادية".

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وأضاف البيان: "وتمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية، من تدمير ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار أثناء تحليقها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

ويشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل دوري، بقصف المناطق المدنية في المقاطعات الروسية الحدودية باستخدام المدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات من دون طيار.

المصدر: نوفوستي

 

 

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