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كوريا الشمالية: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم الجيش الروسي

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كوريا الشمالية: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم الجيش الروسي
Globallookpress
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صرح نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي إيم تشون إيل بأن أي مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم الجيش الروسي.

وقال نائب الوزير في بيان له، يوم الثلاثاء، إن "أي مساعدات عسكرية من قبل الولايات المتحدة لن تكون قادرة أبدا على وقف تقدم الجيش الروسي الباسل والشعب، اللذين يخوضان حربا مقدسة من أجل العدالة وحماية الحقوق السيادية وأمن البلاد".

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار يوم السبت 20 أبريل.

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ومن المتوقع أن يصوت على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع مجلس الشيوخ، الذي قد وافق يوم الثلاثاء على النظر في عدد من التشريعات الخاصة بمساعدة حلفاء واشنطن، بما فيها أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وبعد إتمام مصادقة الكونغرس، يجب أن يوقع الرئيس جو بايدن على التشريع ليدخل حيز التنفيذ. وقد أكد البيت الأبيض أن بايدن سيوقع عليه بأسرع ما يمكن، ما أن يصل إليه هذا المشروع.

المصدر: نوفوستي

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