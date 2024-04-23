رويترز: أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا

ذكرت وكالة "رويترز" أن الإدارة الأمريكية تُعد حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة مليار دولار وسط دراسة مشروع قانون يتضمن مخصصات إضافية في الميزانية لأوكرانيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ونقلت الوكالة عن مصادر، أن "السلطات الأمريكية ستستخدم الأموال من مشروع القانون الذي من المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ ويوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

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وبحسب الوكالة ستشمل "حزمة المساعدات مركبات وذخائر لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز Stinger وقذائف لنظام قاذفة الصواريخ المتعددة HIMARS وذخائر مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ لأنظمة ‏ TOW وJavelin المضادة للدبابات وأسلحة أخرى يمكن وضعها في الاستخدام بشكل فوري في ساحة المعركة"، ولم يجب البنتاغون بعد على طلب تأكيد هذه المعلومات.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

وردا على ذلك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية. مشيرة إلى أن "المساعدات العسكرية لنظام كييف هي رعاية مباشرة للأنشطة الإرهابية".

كما اعتبرت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين أن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.

المصدر: تاس+RT