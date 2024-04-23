ستولتنبرغ: لا يمكن لدول الناتو تجنب الإنفاق على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأنه لا يمكن لدول الحلف التخلي عن دفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وارسو: "لا يمكننا الهروب من هذه النفقات".

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ووفقا لستولتنبرغ، فإن الدعم المقدم لكييف يتطلب "0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول الحلف ولا يتطلب إرسال جنود الناتو (إلى أوكرانيا)".

وفي وقت سابق، قال سوناك إن لندن ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ردا على التهديدات العالمية.

ويوم أمس أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن سوناك يعتزم تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وحسب الصحيفة، فإن المساعدات تشمل 400 عربة عسكرية و1600 قطعة أسلحة و4 ملايين ذخيرة وتمويلا إضافيا بحجم 500 مليون جنيه استرليني.

ويشار إلى أن إجمالي حجم المساعات العسكرية البريطانية لأوكرانيا سيصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني خلال هذا العام المالي.

المصدر:RT